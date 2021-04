Vlada potrdila poročilo Zpiza za leto 2020

Brdo pri Kranju, 21. aprila - Vlada je na današnji seji potrdila letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za leto 2020 in ga bo poslala DZ, so sporočili po seji. Poročilo je 25. februarja sprejel svet zavoda, ki je ugotovil, da Zpiz uspešno opravlja vlogo in nalogo nosilca in izvajalca obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.