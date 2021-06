S pozivom za cepljenje tudi organizacijski odbor Shoda za znanost

Ljubljana, 14. junija - Organizacijski odbor Shoda za znanost se zavzema za čim hitrejšo in čim večjo cepljenost prebivalcev Slovenije. Kot so izpostavili, je cepljenje tako znanstveni kot civilizacijski dosežek, pa tudi dejanje solidarnosti in odgovornosti do tistih, ki zaradi svojih osebnih okoliščin ne morejo biti cepljeni ali pa še nimajo dostopa do cepiva.