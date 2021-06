Vlada z rdečega seznama črtala več držav in območij, med njimi hrvaški Jadran

Ljubljana, 10. junija - Vlada je olajšala vstop v Slovenijo iz več držav, saj je z rdečega seznama držav in območij med drugim umaknila hrvaški Jadran, Nemčijo in Češko. Odlok, ki ga je sprejela vlada, bo začel veljati v soboto in bo trajal do vključno 20. junija, so sporočili po seji.