Sindikat novinarjev: Vlada z uredbo o opravljanju javne službe STA nezakonito posega v avtonomijo agencije

Ljubljana, 10. junija - Vladna uredba o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA) je po oceni Sindikata novinarjev Slovenije nezakonita ter posega v uredniško in upravljavsko avtonomijo STA. Uredba pomeni uresničevanje politično motiviranega cilja aktualne vlade, to je podreditev javnega servisa in uničenje njegove uzakonjene neodvisnosti, so zapisali.