Pahorjevo odlikovanje STA v drugi polovici meseca

Ljubljana, 7. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes napovedal, da bo Slovensko tiskovno agencijo (STA) odlikoval v drugi polovici meseca. Kot je pojasnil, bo STA odlikoval, ker že 30 let opravlja nenadomestljivo vlogo. Svoje delo STA opravlja profesionalno in zavzeto ter pripomore k svobodi medijev in izražanja, je dejal Pahor.