Po oceni DNS in SNS osnutek uredbe o opravljanju javne službe STA neustaven

Ljubljana, 8. junija - V Sindikatu novinarjev Slovenije (SNS) in Društvu novinarjev Slovenije (DNS) nasprotujejo osnutku uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije. Kot so ocenili, je osnutek uredbe neustaven ter posega v uredniško in upravljavsko avtonomijo STA. V DNS zato pozivajo vlado, da osnutka uredbe ne sprejme.