Po oceni zaposlenih na STA uredba o opravljanju javne službe ne rešuje ključnih vprašanj za njen obstanek

Ljubljana, 10. junija - Predstavniki zaposlenih na Slovenski tiskovni agenciji (STA) so v odzivu na danes sprejeto uredbo o opravljanju javne službe STA ocenili, da ta v ničemer ne nagovarja ključnih vprašanj za obstanek in razvoj STA. Namesto tega odpira nova vprašanja o avtonomiji agencije, državljani pa bodo dobili manj kakovosten javni servis, so opozorili.