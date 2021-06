DeSUS bo tretjič v letu in pol volil novo vodstvo

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 16. junija - DeSUS bo že tretjič v letu in pol na sobotnem kongresu volil novo vodstvo. Decembra so po nekajmesečnem mandatu Aleksandre Pivec spet ustoličili Karla Erjavca, ki pa je po neuspešni kandidaturi za novega predsednika vlade ter napetostih v DeSUS marca odstopil. Zdaj se za predsednika DeSUS potegujejo Ljubo Jasnič, Srečko Felix Krope in Gorazd Žmavc.