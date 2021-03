Razširjeno vodstvo DeSUS dogovorilo ukrepe za konsolidacijo stranke

Ljubljana, 16. marca - Razširjeno vodstvo DeSUS, ki ga je po odstopu Karla Erjavca sklical začasni zastopnik stranke Anton Balažek, je danes razpravljalo o stanju v DeSUS. Dogovorili so se o aktivnostih in kratkoročnih ukrepih za konsolidacijo stranke, ki jih bo prihodnji teden obravnaval izvršni odbor. Balažek se je danes sestal tudi s poslanci, ki so člani DeSUS.