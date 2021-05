Izvršni odbor DeSUS ni odločal o izključitvi poslancev iz stranke

Ljubljana, 14. maja - Izvršni odbor DeSUS danes ni odločal o začetku postopkov za izključitev poslancev iz stranke, saj za to niso bili izpolnjeni pogoji po statutu. To sta namreč zahtevali le dve pokrajinski organizaciji, za glasovanje bi morale štiri. Tudi svet DeSUS je zavrnil predlog za razširitev dnevnega reda s to točko in s točko za razrešitev predsednika sveta.