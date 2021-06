V okviru Parade ponosa ustanovljena Mreža vključujočih organizacij

Ljubljana, 10. junija - V okviru Parade ponosa 2021 so danes z dogodkom Vključujemo uradno ustanovili pilotno Mrežo vključujočih organizacij in predstavili priročnik Vključujoče organizacije - Priročnik za organizacijski razvoj, ki opisuje koncepte, na katerih temeljijo pristopi za vključevanje in nediskriminacijo v organizacijah, so zapisali v društvu Parada ponosa.