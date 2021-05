Poročilo: Pravice pripadnikov LGBTI skupnosti v Evropi v zadnjem letu stagnirale

Ljubljana, 17. maja - Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji je organizacija ILGA-Europe objavila letno poročilo Mavrični zemljevid Evrope, ki ocenjuje pravni in politični položaj pripadnikov LGBTI v 49 evropskih državah. Letošnjo poročilo razkriva skoraj popolno stagnacijo pravic LGBTI oseb, so ILGA-Europe sporočili v izjavi za medije.