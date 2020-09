Udeleženci slovenjgraške Parade ponosa zahtevali spremembe diskriminatornih politik

Slovenj Gradec, 12. septembra - V Slovenj Gradcu se je danes odvila Parada ponosa, na kateri je okoli sto udeležencev izražalo podporo LGBT+ skupnosti. S transparenti in drugimi simboli so izražali nestrinjanje z diskriminatornimi politikami nad LGBT+ skupnostjo ter zahtevali politične, sistemske in družbene spremembe, so dogajanje strnili organizatorji.