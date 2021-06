Belgija znova odpira notranjost lokalov, kinodvoran in fitnesov

Bruselj, 9. junija - Belgija zaradi izboljševanja epidemiološkega stanja ponovno odpira notranjost gostinskih lokalov in barov, kinodvoran, gledališč in tudi fitnesov. Vendar pa samo do četrtine zmogljivosti in ob strogem upoštevanju higienskih ukrepov. Doma pa bodo ljudje znova gostili do štiri ljudi. Ukrep je začel veljati danes.