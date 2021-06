Pahor in Zore: Delovati moramo skupaj, kot smo na začetku naše države

Ljubljana, 7. junija - Predsednik republike Borut Pahor in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore sta pred 30-letnico osamosvojitve države poudarila, da je treba delovati skupaj, kot so na začetku naše države, ko je imela komisija za pravičnost in mir pomembno vlogo pri demokratizaciji in zavzemanju za človekove pravice.