V Italiji bele še štiri dežele

Rim, 7. junija - Zaradi padanja števila okužb z novim koronavirusom so od danes v t.i. belem območju z najmilejšimi ukrepi še štiri italijanske dežele - Ligurija, Benečija (Veneto), Umbrija in Abruci. Od minulega tedna so že bele Sardinija, Molize in Furlanija-Julijska krajina, ki meji na Slovenijo. Preostali deli države so še vedno obarvani rumeno.