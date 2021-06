Moderna zaprosila za odobritev cepiva v EU tudi za najstnike

Bruselj, 7. junija - Ameriško podjetje Moderna je danes v Evropski uniji in Kanadi zaprosilo za izredno dovoljenje za uporabo njihovega cepiva proti covidu-19 tudi za najstnike. Napovedali so, da bodo za nujno odobritev zaprosili tudi v ZDA, kjer najstnike, starejše od 12 let, že cepijo s cepivom Pfizerja in BioNTecha, poroča francoska tiskovna agencija AFP.