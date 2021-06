Na GZS zadovoljni z odzivom na možnost cepljenja prek podjetij

Ljubljana, 7. junija - Podjetja so se na možnost organiziranega cepljenja zaposlenih dobro odzvala, hitro so pripravila sezname zainteresiranih, zaposlene so tudi informirala o cepljenju in logistično organizirala odhod na cepljenje, da je bil vpliv na delovni proces čim manjši, so zadovoljni na GZS. Zbornica želi, da bi čim prej dosegli kolektivno imunost.