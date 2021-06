Popravljena analiza: Slovenija po naložbah v zeleno in digitalno v zlati sredini EU

Ljubljana/Bruselj, 7. junija - Bruseljski inštitut Bruegel je danes v analizi nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost osvežil podatke. Za Slovenijo je delež naložb za digitalizacijo in zeleni prehod precej višji in ni med najnižjimi v EU. To so zatrdili tudi v službi vlade za razvoj in poudarili, da se država po deležu za zeleno in digitalno uvršča v zlato sredino EU.