Šircelj v Bruslju o pomembnosti hitrega okrevanja po krizi

Bruselj, 2. junija - Minister za finance Andrej Šircelj je v torek in danes v sklopu priprav Slovenije na predsedovanje Svetu EU opravil delovni obisk v Bruslju. Srečal se je z izvršnim podpredsednikom Evropske komisije in komisarjem za trgovino Valdisem Dombrovskisem in poudaril pomen hitrega in uspešnega okrevanja po krizi.