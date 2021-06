V Italiji v samo enem dnevu cepljenih rekordnih 600.000 ljudi

Rim, 6. junija - Kampanja cepljenja proti covidu-19 v Italiji hitro napreduje. V petek so v zahodni sosedi celo podrli rekord, saj so v enem samem dnevu cepili kar 600.000 ljudi, so sporočile italijanske zdravstvene oblasti. V povprečju so v minulem tednu razdelili po pol milijona odmerkov cepiv dnevno.