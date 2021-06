Industrija organizacije sejmov in srečanj od države pričakuje večjo pomoč od predvidene

Ljubljana, 4. junija - Industrija organizacije sejmov in srečanj pričakuje, da jim bo država pomagala v večji meri, kot je to predvideno v interventnem zakonu. Med drugim si želijo zvišanja gornje pomoči enkratnega dodatka, podaljšanje ukrepa kritja fiksnih stroškov vsaj do konca septembra in podaljšanja moratorija na vračanje posojil do konca leta.