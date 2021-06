V Avstriji v kratkem sprostitve pri odprtju lokalov in druženju

Dunaj, 3. junija - Avstrijsko zdravstveno ministrstvo je danes naznanilo podrobnosti sprostitev omejitvenih ukrepov, ki bodo začele veljati čez teden dni. Lokali bodo po novem namesto do 22. lahko obratovali do 24. ure, dosedanjo polovično zasedenost kulturnih ustanov bo nadomestila 75-odstotna, pri druženju do osem ljudi ne bodo več obvezne maske.