Na posvetu v Mariboru o novih razmerjih med medicino in pravom

Maribor, 4. junija - Epidemija takšnih razsežnosti, kot jo je povzročil covid-19, postavlja medicino in pravo v nov položaj, saj odpira številna vprašanja, ki zahtevajo tehtanje med varovanjem zdravja in človekovih pravic. Na nekaj od teh vprašanj poskuša odgovoriti letošnji posvet Medicina, pravo in družba, ki se je danes začel v Mariboru.