Vlada sprejela program predsedovanja Svetu EU

Ljubljana, 2. junija - Vlada je na današnji seji sprejela šestmesečni program slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta. Prednostni sklopi so odpornost, okrevanje in strateška avtonomija Evropske unije; konferenca o prihodnosti Evrope; unija evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih meril za vse ter verodostojna in varna EU.