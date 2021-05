Ministri EU o digitalnem svežnju, raziskavah in vesolju

Bruselj, 27. maja - V Bruslju se bodo danes sestali ministri EU, pristojni za notranji trg in industrijo, ki bodo v okviru dvodnevnega zasedanja govorili o digitalni zakonodaji in prenovljeni industrijski strategiji, pa tudi o vesolju in raziskavah. Zasedanja se bo udeležil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.