Tonin ob obletnici prve zaprisege: Povezani in enotni smo nepremagljivi

Maribor, 2. junija - Minister za obrambo Matej Tonin je na nocojšnji slovesnosti ob 30. obletnici prve zaprisege slovenskih vojakov v Pekrah pri Mariboru dejal, da so priprave na osamosvojitev in vojna za Slovenijo jasen dokaz, da smo Slovenci nepremagljivi, ko smo povezani in enotni.