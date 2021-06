Janša ob 30. obletnici prisege prvih slovenskih nabornikov o njihovem pomenu za Slovenijo

Ljubljana, 1. junija - Premier Janez Janša se je ob 30. obletnici prisege prvih slovenskih nabornikov na Igu spomnil njihovega usposabljanja in poudaril pomen varnosti za državo. Ob tem je izrekel zahvalo tistim, ki tudi danes ohranjajo zavedanje in zavest, da Slovenska vojska (SV) trdno stopa po poteh izročila prve generacije, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.