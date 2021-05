Junij 1991 je bil ključen za nastanek samostojne države pred 30 leti

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 24. maja - Junija 1991 so se v Sloveniji zvrstili ključni dogodki, ki so pripeljali do osamosvojitve. Slovenska skupščina je sprejela še zadnje pomembne osamosvojitvene zakone in tri ključne dokumente, s katerimi je zagotovila pravno podlago za samostojnost in neodvisnost. To je slovesno razglasila 26. junija 1991 na Trgu republike v Ljubljani.