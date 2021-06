Ema: Pfizer/BioNTech bosta lahko povečala proizvodnjo cepiva v Belgiji

Amsterdam/Bruselj, 1. junija - Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes izdala priporočilo za odobritev nadaljnje proizvodnje in polnilnih zmogljivosti za cepivo proti covidu-19 ameriškega farmacevtskega podjetja Pfizer in nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech v belgijskem obratu Puurs. Po navedbah Eme bo to imelo "pomembne in takojšnje učinke na oskrbo" s cepivom v EU.