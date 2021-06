V jugovzhodni Aziji hitro narašča število okužb z novim koronavirusom

Kuala Lumpur, 1. junija - Države jugovzhodne Azije se spopadajo s hitrim širjenjem okužb z novim koronavirusom, predvsem bolj nalezljivih različic. Večina držav od Tajske do Vietnama je prvi val preživela brez hujših posledic, ker so hitro zaprle meje in uvedle omejitve, zdaj pa se soočajo s hitrim porastom okužb.