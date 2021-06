Hidroelektrarne HSE tudi maja nad zastavljenimi načrti

Ljubljana, 1. junija - Hidroelektrarne skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) so tudi maja presegle zastavljene načrte. Od januarja do maja so proizvedle skupno 1838 gigavatnih ur električne energije, kar je 23 odstotkov električne energije več od načrtov in 32 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, so danes sporočili iz HSE.