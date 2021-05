Hidroelektrarne skupine HSE v maju z izjemno proizvodnjo

Ljubljana, 21. maja - Hidroelektrarne skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) v mesecu maju beležijo nadpovprečno proizvodnjo. Do 20. maja so dosegle letno realizacijo proizvodnje električne energije v višini 1,63 TWh in s tem presegle obdobni plan za kar 21 odstotkov. Eden od vzrokov so ugodne hidrološke razmere, napovedi pa so ugodne tudi za naprej.