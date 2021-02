HSE: Leto 2021 doslej eno izmed hidrološko bolj mokrih let

Ljubljana, 17. februarja - Hidroelektrarne v skupini Holding Slovenske elektrarne (HSE) nadaljujejo z nadpovprečno proizvodnjo v tem letu. Do ponedeljka so proizvedle 540 gigavatnih ur električne energije in s tem že sredi meseca presegle obdobni plan za februar za 51 odstotkov. Leto 2021 se je doslej izkazalo kot eno hidrološko bolj mokrih let, so sporočili iz HSE.