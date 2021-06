Na Hrvaškem začeli izdajati digitalna covidna potrdila

Zagreb, 1. junija - Na Hrvaškem je mogoče od danes dobiti digitalno covidno potrdilo. Do njega so upravičeni državljani, ki so pred najmanj 14 dnevi zaključili cepljenje proti covidu-19, so v zadnjih 180 dni bolezen preboleli ali imajo negativen test, ki ni starejši od 48 ur. Za izdajo potrdila je treba zgolj izpolniti zahtevo na portalu e-Građani.