Bruselj osvežil priporočilo glede omejitev potovanj

Bruselj, 31. maja - Evropska komisija je danes predlagala novo priporočilo glede omejitev potovanj v času pandemije covida-19, pri čemer je upoštevala izboljševanje epidemioloških razmer in pospešeno cepljenje po vsej EU. Predlaga, naj za povsem cepljene in tiste, ki so covid preboleli, ne veljajo ukrepi testiranja in karantene ter naj test PCR enotno velja 72 ur.