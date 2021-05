Podvig Gradovi Posavja združuje digitalizacijo, turizem in kulturno dediščino

Krško, 31. maja - V Posavju so se leta 2014 leta lotili skupnega podviga združene predstavitve tamkajšnjih gradov, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Posavje. Pri tem v veliki meri stavijo na digitalizacijo in sodobne spletne medije. V Termah Čatež, ki so med projektnimi partnerji, pa bodo konec junija odprli posebno interpretacijsko sobo.