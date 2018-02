Združenje Gradovi Posavja stavi na krepitev povezovanja

Kostanjevica na Krki, 15. februarja - Projekt Gradovi Posavja, ki so ga upravljavci šestih posavskih gradov zastavili z namenom skupnega nastopa na trgu, predstavitve in drugih učinkov, želijo v prihodnjih letih razširiti. Medsebojno sodelovanje nameravajo v letu evropske kulturne dediščine še okrepiti, kot odprto združenje pa medse vabijo preostale območne in druge gradove.