Z ležarinami za fizične osebe za visoka stanja še Nova KBM

Ljubljana, 1. junija - Bankama NLB in SKB, ki na slovenskem trgu zaračunavata ležarine za visoka bančna stanja fizičnim osebam, se z današnjim dnem pridružuje Nova KBM. Kmalu to načrtujeta še banka Addiko in Delavska hranilnica, medtem ko v ostalih bankah glede tega spremljajo dogajanje na trgu.