Nova KBM napovedala ležarine za fizične osebe za visoka stanja

Maribor, 7. marca - Potem ko sta NLB in SKB banka napovedali, da bosta z aprilom uvedli ležarine za fizične osebe za povprečna mesečna stanja nad 250.000 oz. 200.000 evrov, se to z junijem obeta tudi komitentom Nove KBM. Nadomestilo bo obračunano v višini 0,04 odstotka mesečno za povprečna mesečna skupna stanja nad 200.000 evrov, so napovedali.