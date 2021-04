V Sloveniji za fizične osebe bančne ležarine nova realnost

Ljubljana, 1. aprila - V mnogih evropskih državah banke za visoka stanja na računih fizičnih oseb zaračunavajo ležarine. Odslej to velja tudi na slovenskem trgu, saj sta jih z današnjim dnem za visoka stanja fizičnih oseb uvedli NLB in SKB. Komitentom Nove KBM se to obeta z junijem. Pričakovati je, da se bodo za to odločile tudi druge banke.