Celjska bolnišnica v prvem četrtletju z dobrim milijonom evrov izgube

Celje, 28. maja - Celjska bolnišnica je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila nekaj več kot milijon evrov izgube, kar je posledica znižanja cen za covidne bolnike, višjih stroškov dela in nekaterih višjih materialnih stroškov zaradi epidemije. Četrtletni prihodki so znašali 39,3 milijona evrov in so za 30 odstotkov višji glede na lansko primerjalno obdobje.