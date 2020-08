Celjska bolnišnica bi ob ugodnem gibanju števila koronskih okužb leto lahko zaključila z uravnoteženim poslovnim izidom

Celje, 15. avgusta - Celjska bolnišnica načrtuje uravnoteženo poslovanje za letos. Predvidevajo, da bodo do konca leta ustvarili za 126,4 milijona evrov prihodkov. To bo mogoče, če stanje okužb s covidom-19 ne bo ponovno bistveno ogrozilo izvajanja rednega programa dela po poletju, so pojasnili v celjski bolnišnici.