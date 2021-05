Ministrstvo v skladišča Karitasa in Rdečega križa dobavilo 930 ton hrane

Ljubljana, 28. maja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v aprilu v skladišča partnerskih organizacij, Rdečega križa in Slovenske karitas, dobavilo 930 ton različnih izdelkov, kot so mleko, riž, moka, olje, konzervirana zelenjava, testenine, so zapisali na ministrstvu. V letošnjem letu bo ministrstvo izvedlo še eno dobavo v septembru.