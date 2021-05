Teden Rdečega križa Slovenije v znamenju solidarnosti, človečnosti in humanitarnih vrednot

Ljubljana, 5. maja - Letošnji teden Rdečega križa Slovenije (RKS) se bo začel v soboto na dan svetovnega dneva Rdečega križa. "Ob tednu Rdečega križa, ko obeležujemo solidarnost, človečnost in humanitarne vrednote, so oči sveta uprte v naše delo in delo prostovoljcev, ki nesebično pomagamo ljudem v stiski," je v poslanici izpostavila predsednica RKS Vesna Mikuž.