Slovenska karitas in Hofer zbrala 15 ton izdelkov za družine v stiski

Ljubljana, 6. maja - Slovenska karitas in Hofer sta v dobrodelni akciji, ki je potekla zadnja dva vikenda v marcu, zbrala 15 ton izdelkov v skupni vrednosti 4500 evrov. Zbirali so predvsem osnovna živila, žitne kašice, kosmiče za otroke in izdelke za higieno. Vsaka trgovina je k zbranim izdelkom dodala poln nakupovalni voziček osnovnih živil, so sporočili iz podjetja.