Vse poslanske skupine za vpis znakovnega jezika v ustavo

Ljubljana, 27. maja - DZ je obravnaval predlog ustavnega zakona, po katerem bo ustava dopolnjena s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika. Predlog je predložila ustavna komisija DZ, njegovo pripravo pa je začela vlada. Podporo predlogu, o katerem bodo odločali danes v okviru glasovanj, so v predstavitvi stališč napovedale vse poslanske skupine.