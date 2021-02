Zorčič zvezi društev gluhih zagotovil podporo pri njihovih prizadevanjih

Ljubljana, 24. februarja - Predsednik DZ Igor Zorčič je ob mednarodnemu dnevu maternega jezika, 21. februarju, in mednarodnem dnevu polževega vsadka, 25. februarju, sprejel predstavnike zveze društev gluhih in naglušnih. Osrednja tema pogovora so bila prizadevanja za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo. Zagotovil jim je podporo pri njihovih prizadevanjih.