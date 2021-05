Lobnik: Gluhi v izobraževanju nimajo enakih možnosti

Ljubljana, 26. maja - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je v posebnem poročilu o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu opozoril, da so osebe z gluhoto pri uresničevanju pravice do izobrazbe v slabšem položaju. Pristojnim priporoča, naj zagotovijo večjo in bolj aktivno zaščito pravic gluhih in uporabnikov slovenskega znakovnega jezika pred diskriminacijo.