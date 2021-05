Moderna zatrjuje, da je cepivo proti covidu-19 pri najstnikih zelo učinkovito

Washington, 25. maja - Ameriško farmacevtsko in biotehnološko podjetje Moderna je danes sporočilo, da se je njeno cepivo proti covidu-19 pri najstnikih, starih od 12 do 17 let, glede na končne rezultate kliničnih preizkušanj izkazalo za zelo učinkovito, poročajo tuje tiskovne agencije.